Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП Литвы до 1,9%

«Экономика Литвы демонстрирует устойчивость, хотя рост схлопывается. В связи с развязанной Россией войной прогнозы экономического роста в Европе пересматриваются в сторону понижения, а рост цен превышает прежние ожидания», — сказал для пресс-релиза глава представительства ЕК в Литве Марюс Ващега.

Среднегодовая инфляция должна составить 17% в этом году и снизиться до 5,1% в следующем году (в мае прогнозируется 12,5% и 3% соответственно).

Прогнозируется, что вся экономика Евросоюза вырастет на 2,7% в этом году и на 1,5% в 2023 году. Рост еврозоны должен достичь 2,6% в этом году и замедлиться до 1,4% в 2023 году.

Среднегодовая инфляция достигнет в этом году максимального уровня — 7,6% в еврозоне и 8,3% в ЕС, а в 2023 году снизится до 4,0% и 4,6% соответственно.

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