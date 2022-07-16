Ниже в таблице следуют экс-премьер Саулюс Сквернялис с 7,6% поддержки, нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните с 7,2%, у бывшего председателя Совета адвокатов Игны Вегеле – 5,8% поддержки респондентов.

Шестое-девятое места разделили между собой лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте (4,4%), спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен (2,7%), председатель Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис (2,1%) и лидер Союза Отчестве — Литовских христиан-демократов Габриэлюс Ландсбергис (2%).

За других кандидатов проголосовало бы менее 2% опрошенных, иную кандидатуру, не упомянутую в опросе выбрали бы 10% респондентов.

11,5% респондентов не проголосовали бы, еще 14,9% отметили, что не знают, за кого из кандидатов будут голосовать.

Опрошенные выбрали своих фаворитов по списку, предоставленному им социологами.

Президентские выборы в Литве пройдут весной 2024 года.

Репрезентативный опрос населения был проведен 18-28 июня, комбинированным методом опроса опрошено 1015 жителей страны. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

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