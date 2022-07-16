В России принят новый закон об «иноагентах»

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Теперь в реестр «иноагентов» можно будет включать лица и организации, не получающие иностранное финансирование. В их деятельности достаточно будет усмотреть «иностранное влияние».
Закон вступит в силу 1 декабря 2022 года.
Для «иноагентов» вводятся новые ограничения. В частности, они не смогут преподавать в государственных школах и вузах.
Вводится запрет на получение финансовой господдержки – в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также для «иноагентов» будет отменена банковская тайна.NEWSru.co.il