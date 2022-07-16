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В России принят новый закон об «иноагентах»

Фото pixabay.com

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Теперь в реестр «иноагентов» можно будет включать лица и организации, не получающие иностранное финансирование. В их деятельности достаточно будет усмотреть «иностранное влияние».

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Закон вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Для «иноагентов» вводятся новые ограничения. В частности, они не смогут преподавать в государственных школах и вузах.

Вводится запрет на получение финансовой господдержки – в том числе при осуществлении творческой деятельности.  Также для «иноагентов» будет отменена банковская тайна.

NEWSru.co.il

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