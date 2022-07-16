В России принят новый закон об «иноагентах»

Закон вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Для «иноагентов» вводятся новые ограничения. В частности, они не смогут преподавать в государственных школах и вузах.

Вводится запрет на получение финансовой господдержки – в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также для «иноагентов» будет отменена банковская тайна.