Матийошайтисы продают проект вильнюсского отеля Hilton

Строительство 4-звездочного отеля Double Tree by Hilton на 176 номеров на улице Ринктинес началось в 2019 году. Изначально его планировалось завершить в 2020 году, затем — в 2021 году.

В 2020 году предприниматели заморозили проект из-за пандемии. Сообщалось, что в проект предполагается инвестировать 30 млн евро.

Double Tree by Hilton мог бы стать первым и единственным отелем этого бренда в странах Балтии. В настоящее время в столице работает только отель Garden Inn бренда Hilton, расположенный недалеко от проспекта Гедиминаса.

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