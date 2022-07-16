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Матийошайтисы продают проект вильнюсского отеля Hilton

Dainius Matijošaitis ir Visvaldas Matijošaitis/ Nuotrauka BNS/ Marius Vizbaras

Компания Rinktines investicijos одного из владельцев группы Viciunu grupe, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса решила продать проект отеля Hilton, строительство которого было начато в центре Вильнюса, однако потом было остановлено. 

По данным делового портала Verslo zinios, до вечера среды ожидаются предложения от инвесторов, желающих приобрести проект. 

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Строительство 4-звездочного отеля Double Tree by Hilton на 176 номеров на улице Ринктинес началось в 2019 году. Изначально его планировалось завершить в 2020 году, затем — в 2021 году.

В 2020 году предприниматели заморозили проект из-за пандемии. Сообщалось, что в проект предполагается инвестировать 30 млн евро.

Double Tree by Hilton мог бы стать первым и единственным отелем этого бренда в странах Балтии. В настоящее время в столице работает только отель Garden Inn бренда Hilton, расположенный недалеко от проспекта Гедиминаса.

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