Представители клиники Сантарос: ситуация с нехваткой коек для COVID-19 — критическая

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В связи со стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом пациентов ситуация в клинике Сантарос перерастает в критическую, так что нужно незамедлительно подключать другие больницы, говорят представители клинической больницы.

«Сегодня, можно сказать, критическая ситуация с пациентами, так как у нас уже число занятых коек для больных с коронавирусом превышает 70%, занято 80% коек. В Инфекционном отделении корпуса L осталось пять свободных коек, практически сегодня они будут заняты, с учетом ситуации, которая имеет место в последние дни», — сказала во вторник журналистам директор по вопросам управления клиники Сантарос Аушра Билотене-Мотеюнене.

«Так что обязательно должны быть резервные больницы и койки для больных, потому что в такой ситуации через несколько дней их будет не хватать», — добавила она.

В клинике 102 койки для больных с COVID-19.