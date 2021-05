Представители Литвы The Roop в финале «Евровидения» выступят 18-тыми

The Roop будет соперничать с представителями 25 стран. Литва – единственная из Балтийских стран прошла в финал 65-ого конкурса «Евровидения».

Делающие ставки прогнозируют победу Италии и Франции.

Группа The Roop была выбрана представлять Литву и в прошлом году, но из-за коронавирусной пандемии конкурс был отменен.

Евровидение проводится ежегодно с 1956 года, Литва дебютировала на нем в 1994 году.

Лучшим достижением Литвы на этом конкурсе песни было шестое место — в 2006 году в Греции его заняла пятерка литовских исполнителей LT United с песней We Are The Winners.