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Представители Литвы The Roop в финале «Евровидения» выступят 18-тыми

Nuotrauka THE ROOP/ facebook.com

Представители Литвы – группа The Roop с песней Discoteque в субботу в финале конкурса «Евровидения» выступят восемнадцатыми, сообщили организаторы. 

Они выступят после исполнительней из Болгарии и до исполнителей Украины. 

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The Roop будет соперничать с представителями 25 стран. Литва – единственная из Балтийских стран прошла в финал 65-ого конкурса «Евровидения».

Делающие ставки прогнозируют победу Италии и Франции. 

Группа The Roop была выбрана представлять Литву и в прошлом году, но из-за коронавирусной пандемии конкурс был отменен. 

Евровидение проводится ежегодно с 1956 года, Литва дебютировала на нем в 1994 году. 

Лучшим достижением Литвы на этом конкурсе песни было шестое место — в 2006 году в Греции его заняла пятерка литовских исполнителей LT United с песней We Are The Winners.

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