Представительство Тайваня в Литве начнет работу еще этим летом – МИД

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После того, как Тайвань сообщил об учреждаемом отдельно от Китая представительстве в Литве, Министерство иностранных дел сообщило, что оно должно начать свою деятельность еще этим летом.

«МИД информирует, что получил извещение Тайбея о том, что в Литве будет открыто представительство тайванцев. Представительство будет зарегистрировано в МИД под статусом «другого представительства», а свою деятельность начнет, когда прибудет его руководитель, по данным МИД, это случится этим летом», – говорится в распространенном во вторник сообщении.

Министерство утверждает, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Тайванем в различных сферах, основное внимание будет уделено развитию экономических связей и культурному обмену. Представительство тайванцев в Вильнюсе, несомненно, будет вносить вклад в более тесное сотрудничество между литовцами и тайванцами, знакомство двух народов.

О представительстве тайванцев в Литве во вторник заявил министр иностранных дел Тайваня Йосеп Ву.

Еще этой осенью Литва планирует учредить бизнес-представительство страны в Тайбее.