Премьер: администрация президента хочет быть «немного правительством»

Правительство обещает представить государственный бюджет на следующий год в следующем месяце, между тем, президент Литвы Гитанас Науседа несколько недель назад предложил «заморозить» текущие цены на электроэнергию для бытовых потребителей и на следующий год, призвал увеличить необлагаемый налогами размер доходов, а также повышать доходы населения другими способами.

По словам Шимоните, президент мог критиковать инициативы правительства и предлагать свои предложения после представления бюджета Кабмином.

«Сейчас мне кажется, что самая большая иррациональность в той ситуации заключается в том, что президентская администрация словно пытается быть немного правительством, то есть объявить какую-то хорошую новость, что вот этим людям нужно дать такие деньги, вот такие налоги надо снижать и так далее и тому подобное, а при этом за правительством оставляется ответственность подготовить бюджет с учетом всех этих пожеланий», — сказала премьер-министр.

Она сообщила, что правительство направит бюджет в Сейм в первую неделю октября, а его представление может состояться 11 октября.

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