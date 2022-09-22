Премьер: администрация президента хочет быть «немного правительством»

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что президент может представить предложения по бюджету на следующий год после того, как правительство представит собственный проект, поскольку сейчас это может создать необоснованные ожидания.
«Дело не обстоят так, что другие политики не имеют права на собственное мнение, но, может быть, было бы лучше, если бы президент, который по Конституции должен быть таким беспристрастным арбитром, таким не ангажированным той или иной политической стороной, высказывать свое мнение не априори, пытаясь таким образом вбивать какие-то колышки, а затем создать впечатление, что правительство не выполняет поручения президента, ведь по Конституции правительство и не обязано выполнять поручения президента», – сказала Шимоните сообщила в интервью радиостанции Žiniu radijas в четверг.
Правительство обещает представить государственный бюджет на следующий год в следующем месяце, между тем, президент Литвы Гитанас Науседа несколько недель назад предложил «заморозить» текущие цены на электроэнергию для бытовых потребителей и на следующий год, призвал увеличить необлагаемый налогами размер доходов, а также повышать доходы населения другими способами.
По словам Шимоните, президент мог критиковать инициативы правительства и предлагать свои предложения после представления бюджета Кабмином.
«Сейчас мне кажется, что самая большая иррациональность в той ситуации заключается в том, что президентская администрация словно пытается быть немного правительством, то есть объявить какую-то хорошую новость, что вот этим людям нужно дать такие деньги, вот такие налоги надо снижать и так далее и тому подобное, а при этом за правительством оставляется ответственность подготовить бюджет с учетом всех этих пожеланий», — сказала премьер-министр.
Она сообщила, что правительство направит бюджет в Сейм в первую неделю октября, а его представление может состояться 11 октября.
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