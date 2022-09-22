В НАТО заявили, что РФ не выиграет ядерную войну

По его словам, действия главы Кремля в отношении Украины — ошибочны.

«Путин просчитался в отношении Украины, он совершил большую ошибку», — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он прокомментировал угрозы президента РФ в отношении применения ядерного оружия.

Генсек не дал прямого ответа, что будет делать НАТО в случае применения ядерного оружия Путиным. Однако, по его словам, Альянс делает все, чтобы в Москве не было недопонимания о последствиях.

«Как мы будем реагировать — зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное — не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четкие в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну», — сказал генсек.

Альянс не видит изменений в готовности российских ядерных сил, но продолжает следить за ситуацией, добавил он.