В НАТО заявили, что РФ не выиграет ядерную войну

Российские войска плохо оснащены. Также им не хватает надлежащего командования и контроля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.
Он отреагировал таким образом на объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию в России.
По его словам, действия главы Кремля в отношении Украины — ошибочны.
«Путин просчитался в отношении Украины, он совершил большую ошибку», — подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, он прокомментировал угрозы президента РФ в отношении применения ядерного оружия.
Генсек не дал прямого ответа, что будет делать НАТО в случае применения ядерного оружия Путиным. Однако, по его словам, Альянс делает все, чтобы в Москве не было недопонимания о последствиях.
«Как мы будем реагировать — зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное — не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четкие в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну», — сказал генсек.
Альянс не видит изменений в готовности российских ядерных сил, но продолжает следить за ситуацией, добавил он.freecity.lv