Премьер Греции призвал Эрдогана отвести мигрантов от греческой границы

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал президента Турции Тайипа Эрдогана отвести тысячи мигрантов, скопившихся в области Эврос в районе турецко-греческой границы, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление глава греческого правительства сделал в понедельник, выступая на Греко-германском экономическом форуме в Берлине, сообщает газета Iefimerida.

Греческий премьер подчеркнул, что Европа вступает в новый этап в сфере миграции. «Президент Эрдоган сегодня вечером прибудет в Брюссель. Я считаю положительным такое развитие событий. Надеюсь, что это станет началом деэскалации кризиса», — сказал Мицотакис. При этом премьер отметил, что если турецкий президент желает пересмотреть Совместную декларацию ЕС и Турции по миграции, «которую он сам уничтожил на практике», то Эрдоган должен сделать следующие шаги: «вывести отчаявшихся людей из Эвроса и прекратить распространять фальшивые новости и пропаганду», рассмотреть такие меры, как «совместное патрулирование для контроля потоков мигрантов и на турецкой стороне границы».

По мнению Мицотакиса, президенту Турции нужно также согласиться с тем, что возвращение тех, кто нелегально въезжает в Грецию, должно осуществляться не только с греческих островов, но и из районов внутри континентальной территории Греции. «Греция всегда признавала и признает, что Турция играет важную роль в решении проблемы беженцев, но это не может происходить в условиях угроз и шантажа», — сказал премьер-министр.