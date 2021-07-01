Премьер Литвы И. Шимоните с визитом отправляется в Эстонию

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В четверг литовский премьер-министр Ингрида Шимоните отправляется в Эстонию, где с руководителями этой страны обсудит ситуацию в сфере безопасности и действия Беларуси.

Это будет первый визит И. Шимоните на посту премьера в Эстонию.