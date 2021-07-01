Премьер Литвы И. Шимоните с визитом отправляется в Эстонию

В четверг литовский премьер-министр Ингрида Шимоните отправляется в Эстонию, где с руководителями этой страны обсудит ситуацию в сфере безопасности и действия Беларуси.
Это будет первый визит И. Шимоните на посту премьера в Эстонию.
Глава правительства обсудит с эстонскими политиками возможности укрепления двухсторонних отношений и экономического сотрудничества, координацию позиций стран накануне саммитов ЕС и НАТО, поддержку странам Восточного партнерства.
На встречах также пойдет речь о «ситуацией с безопасностью в регионе, искусственно поощряемой белорусским режимом нелегальной миграции», сообщило правительство.
Премьер также поднимет вопрос Белорусской АЭС, обсудит реализацию стратегических проектов в транспорте и энергетике, контроль над распространением коронавируса.
И. Шимоните встретится в Таллине с эстонским премьером Каей Каллас и председателем парламента Юрисом Ратсом.
В ходе визита премьер также почтит память жертв коммунизма, возложив цветы к мемориалу, встретится с местной общиной литовцев.
И. Шимоните была вынуждена внести изменения в повестку визита в Эстонию с тем, чтобы в пятницу, раньше запланированного, вернуться в Вильнюс и встретится здесь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.