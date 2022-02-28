Премьер Литвы надеется на скорейшие изменения в вопросе членства Украины в ЕС

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Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните надеется на более быстрые изменения в политике Европейского Союза в политике по вопросу членства Украины в сообществе, но подчеркивает, что членство определяется международными соглашениями, и что страна должна соответствовать выдвигаемым к ней требованиям.

«Членство, вы понимаете, определено в международных договорах, которые были ратифицированы 27 государствами-членами. Но я бы точно не возражала бы против четкого старта переговоров о членстве, , потому что государство все же должно соответствовать всем критериям, чтобы присоединиться», — заявила премьер-министр журналистам в понедельник.

Так Шимоните реагировала на призывы президента Украины Владимира Зеленского немедленно предоставить своей стране членство в Сообществе.

Премьер-министр выразила надежду, что в контексте последних событий процедуры вступления Украины ускорятся.

«Я думаю, что процесс пойдет быстрее. Теперь все повторяют это предложение с удивлением, я просто хотела бы отметить, что Андрюс Кубилюс (бывший премьер-министр Литвы) боролся за это, прежде чем это стало модным», — сказала Шимоните.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

Украине необходимо как можно скорее предоставить статус страны-кандидата в Европейский Союз (ЕС), заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

«Я считаю, что сейчас жизненно необходимо как можно быстрее предоставить Украине статус страны-кандидата. Нам нужно открыть быстрый путь для того, чтобы Украина стала кандидатом и членом Европейского Союза по возможности в ближайшем будущем», — сказала Чмилите-Нильсен в понедельник на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с главами балтийских и шведского парламентов.

«Сейчас не время для долгих размышлений, не время для сомнений, это (перспектива членства Украины в ЕС) — одно из главных, на чем мы должны сосредоточиться», — отметила глава литовского парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС немедленно предоставить его стране членство в сообществе на фоне продолжающейся пятый день атаки России на его страну.

«Мы обращаемся к Европейскому Союзу по вопросу срочного приема Украины в рамках новой специальной процедуры», — заявил украинский лидер в новом видеообращении.

В понедельник спикер Сейма Чмилите-Нильсен обсудила возможную помощь Украине с руководителями парламентов трех стран Балтии и Швеции.

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