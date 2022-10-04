Премьер Литвы в Варшаве встретится с польским коллегой, примет участие в форуме

Шимоните также примет участие в церемонии награждения Рыцаря Свободы, где будут чествовать народ Украины.

Варшавский форум по безопасности — одна из важнейших европейских конференций по безопасности, посвященная трансатлантическому сотрудничеству. Форум посвящен общему ответу на вызовы безопасности с особым акцентом на Центральной и Восточной Европе.

После того, как Россия начала войну в Украине, Польша и Литва вместе с другими странами Балтии стали одними из самых активных политических, военных и гуманитарных сторонников Украины и являются самыми большими сторонниками политического и экономического давления на Россию в Европейском Союзе.

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