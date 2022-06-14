Премьер Литвы заразилась коронавирусом, откладывается ее визит в США

Шимоните привита от коронавируса тремя дозами вакцины. Премьер-министр получила последнюю дозу вакцины в середине ноября прошлого года.

Премьер-министр получила две дозы вакцины AstraZeneca и одну дозу Pfizer.

Статистика COVID-19 в Литве: 247 новых случаев, смертей от коронавируса не было

За минувшие сутки в Литве было выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 210 человек, повторно — 36 человек, в третий раз — один человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 73 человека, из них пять — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 62,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней — 16,7%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

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