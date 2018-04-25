Премьер-министр: По случаю Пасхи давайте обнимем близких и дорогих людей в наших сердцах

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Премьер-министр Саулюс Сквернелис поздравляет народ Литвы с праздником Пасхи.

«Дорогой литовский народ, сосредоточенный и сплоченный, мы переживаем трудный период для всей страны. Только будучи сознательными, осознавая важность ответственности и важность гражданственности, мы сильны и можем называть себя зрелым обществом.

Я твердо верю, что именно солидарность, доверие и знание того, что мы вместе преодолеем все беды, сопровождают нас на Пасху.

Дорогие, давайте праздновать Пасху традиционно, но в этом году иначе. Давайте сидеть дома за столом с пасхальными яйцами и обнимать любимых в наших сердцах. Пусть мысли, полные любви и веры, посетят все города, поселки и деревни страны, и теплое, искреннее слово может порадовать и родителей, и бабушку с дедушкой, и всех родственников.

Я верю, что каждый дом в Литве, все наши семьи будут посещены радостью причастия, и грохот колоколов Воскресения очистит души, уставшие от повседневных забот.

Поздравляем всех с чудесным праздником весны, с праздником Пасхи. Желаю вам домашнего уюта, сил и отличного здоровья. Нас сопровождает великая вера, любовь и надежда — вечные спутники всех любящих людей », — говорится в поздравительном послании премьер-министра.

Информация lrv.lt