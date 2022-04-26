Премьер Польши заявил о передаче танков Украине

Фото: Прес-служба премьер-министра Польши

Польша передала свои танки Украине. Об этом сказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает его пресс-служба в Twitter в понедельник, 25 апреля.

«Да, Польша передала танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве», – сказал Моравецкий, добавив, что об этом сообщат «в свое время».

Он также выразил мнение, что «польско-украинское сотрудничество и дружба станут основой будущей Европы и мира в будущей Европе».

«Я убежден, что это время ближе, чем мы думаем», – отметил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправляет танки Challenger 2 в Польшу для замены танков Т-72, ​​которые Варшава передаст Киеву.

Также СМИ сообщили, что Словения передаст Украине 54 танка М-84. Взамен она получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесныю бронемашины Fuchs.