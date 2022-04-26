В Приднестровье установлен «красный уровень» теропасности

Власти непризнанного Приднестровья объявили во вторник, 26 апреля, об установлении «красного уровня» террористической опасности. Также в Приднестровье заявили, что зафиксировано уже три «теракта». В свою очередь, российские СМИ пишут, что в Приднестровье готовят какое-то решение о якобы защите ее интересов. «Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики», — пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную контрольную комиссию по управлению миротворческой операцией

Сообщается также, что «глава Приднестровья» провел «заседание Совбеза» по вопросу «террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений».

Тем временем, президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье.Высший совет безопасности соберется, начиная с 13:00, в Президиуме. После встречи, в 15.00, Президент Майя Санду проведет брифинг для прессы. Ранее сегодня появилась информация, что в Приднестровье были взорваны две вышки радиосвязи и военный аэродром.

Накануне в Приднестровье заявили об обстреле «Министерства госбезопасности» из гранатомета.

В свою очередь разведка Украины сообщила, что серия взрывов в здании так называемого «Министерства государственной безопасности» непризнанного Приднестровья — это спланированная провокация российских спецслужб.