В Каунасе снят памятник советским военным

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Во вторник в Каунасе, на кладбище Аукштейи-Шанчяй был демонтирован памятник советским воинам.

Как сообщил BNS представитель Каунасского городского самоуправления Саулюс Римас, скульптура «Солдат» была временно перевезена с кладбища на территорию муниципального предприятия Kauno svara.

«Мы считаем, что в будущем его можно было бы выставить в парке «Груто паркас». Если владельцы парка обратятся в Каунасское городское самоуправление, такая просьба будет рассмотрена», — сказал заведующий отделом культурного наследия самоуправления.

Ранее памятники советским воинам демонтировали и в других городах.

Nuotrauka kedainiai.lt

В ответ на войну России в Украине министр культуры Литвы Симонас Кайрис на прошлой неделе подписал приказ, согласно которому муниципалитеты страны могут принимать решения о советском наследии на кладбищах.

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