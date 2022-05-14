Премьера фильма Кведаравичюса «Мариуполь-2» состоится на Каннском кинофестивале

Мантас Кведаравичюс/ Фото BFL/ Витянис Юрявичюс

Премьера фильма «Мариуполь-2» убитого в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, состоится на 75-м международном Каннском кинофестивале, сообщил Литовский киноцентр (ЛКЦ).

Как сообщает ЛКЦ, в среду вечером стало известно, что мировая премьера фильма о городе, разрушенном продолжающейся российской войной, состоится 17 мая в рамках официальной программы специальных показов «Каннская премьера».

«Мариупоь-2» — второй фильм Кведаравичюса, который был начат, но не был закончен из-за гибели режиссера.

Как сообщает ЛКЦ, фильм представляет собой «мозаичное произведение, посвященное повседневным моментам в переживающем войну городе».

Первый «Мариуполь» был создан в 2016 году, его премьера состоялась на международном Берлинском кинофестивале, в рамках программы «Панорама в Документе», фильм также участвовал в международных фестивалях в Гонконге, Варшаве, Лозанне и Ньоне.

«Мариуполь- 2» Кведаравичюса рассказывает о буднях разрушаемого города. Премьера фильма в Каннах будет сопровождаться словами, раскрывающими, какие чувства и мысли Кведаравичюса подтолкнули его снова вернуться в разрушаемый российскими оккупантами город.

«Знаете, что было совершенно невероятно в Мариуполе? Никто не боялся смерти, хотя и думал, что боится. Смерть уже была здесь, и каждый хотел умереть осмысленно. Люди помогали друг другу даже с риском для жизни. Они курили на улице и болтали, даже когда падали бомбы. Денег больше не существовало, потому что жизнь стала слишком коротка, чтобы о них думать», — говорится в презентации фильма.

«Все были довольны тем, что у них было, становясь лучшей версией самих себя; не было прошлого, ни будущего, осуждения, двусмысленностей! Это был рай в аду. Соприкасающиеся хрупкие крылья бабочки. Запах настоящей цены смерти. Вот такая там была жизнь», — говорится в анонсе.

Литовский кинорежиссер, антрополог культуры Кведаравичюс был убит в городе Мариуполе, куда он приехал, когда город уже был окружен. В 2015 году 45-летний режиссер снял в этом городе документальную киноленту «Мариуполь».

О его смерти стало известно в начале апреля. Тогда режиссер фиксировал в окруженном и уничтожаемом войной городе его оставшихся жителей и их истории.

Кведаравичюс (1976 года рождения) в 2011 году создал получивший награды документальный фильм «Барзак» об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера «Мариуполь» участвовал в Берлинском кинофестивале.

В 2019 году его первый художественный фильм «Парфенон» попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля «Неделя кинокритиков».

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