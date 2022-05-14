США ждут от Европы введения эмбарго на импорт нефти из России

Vyr. srž. Audriaus Vitkausko ir vyr. ltn. Lauryno Maslausko nuotrauka/ kariuomene.lt

Официальный Вашингтон ожидает, что страны Европы введут эмбарго на поставки нефти из России.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине, что Вашингтон ожидает, что европейские союзники введут эмбарго «если не на этой, то на следующей неделе». Она отметила, что США «очень близки к тому, чтобы увидеть, как Европа введет запрет на поставки российской нефти».

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.