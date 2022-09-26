Премьеры стран Балтии и Польши получат награды международного лидерства

«Наш долг — поддерживать и помогать Украине, потому что одним только осуждением преступления Путина не остановить, а единство — самое надежное оружие против кремлевского режима. Я благодарна за эту награду», – заявила премьер-министр Шимоните.

Официальное вручение награды премьер-министрам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши планируется во время форума CEPA, который пройдет 27-29 сентября.

В прошлом году премия CEPA Transatlantic Leadership Award за вклад в укрепление трансатлантической безопасности была присуждена генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. В 2020 году сенаторы США Роб Портман и Крис Мерфи были награждены за их усилия по противодействию враждебным действиям России.

После того, как Россия начала войну в Украине, страны Балтии и Польша стали одними из самых активных политических и военных сторонников Украины.

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