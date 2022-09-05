Премьеры стран Балтии обсудили в Берлине помощь Украине и энергетику

«Сегодня как никогда очевидно, что Кремль, не сумев сломить волю украинского народа к обороне, надеется сломить волю европейских союзников Украины энергетическим шантажом. Правительство Литвы прекрасно понимает тревогу людей и бизнеса по поводу роста цен на энергоносители. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить нагрузку на потребителей. Для этого необходимо тесное сотрудничество стран Балтии, государств региона и всех стран-членов ЕС», — сказала премьер-министр.

Она также призвала не забывать, по ее словам, истинные причины роста цен на энергоносители — агрессию России против Украины и преднамеренные решения России использовать против Запада энергетический шантаж.

Шимоните также отметила, что главный фронт войны с Европой – это не цены на энергоносители, а поле боя в Украине. Сообщается, что премьер-министры стран Балтии обсудили, как совместными усилиями мобилизовать дальнейшую поддержку Украины, и подчеркнули, что особенно важно не поддаваться российской пропаганде о том, что европейские санкции не работают.

Шимоните и ее коллеги из Латвии и Эстонии также получила в воскресенье в Берлине награду за вклад в свободную экономику.

Фото lrv.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено