У берегов Латвии разбился частный самолет, по их просьбе вылетел вертолет ВВС Литвы

После взлета пилот сообщил о проблемах с давлением в салоне, а затем перестал выходить на связь. Во время полета самолет дважды повернул, в Париже и Кельне, пролетел над Балтийским морем, проходя мимо шведского острова Готланд. Около 19.30 он начал быстро терять скорость и высоту. В 19.45 самолет упал у берегов Латвии.

Как пишет шведский Aftonbladet, с самолетом пытались выйти на контакт пилоты истребителей в Испании, Франции, Германии и Дании, однако военные летчики заметили отсутствие пилота в кабине частного самолета.

По запросу Латвийской спасательной службы на место крушения направили вертолет шведской береговой охраны.

P.s.

После крушения самолета над территорией полетной информации Рижского района из Латвии поступил запрос на подъем вертолета для поисково-спасательных работ. По этому запросу около 21:00 вертолет ВВС Литвы AS365N3+ «Dauphin» поднялся в воздух. Никого не обнаружив, Латвия, координирующая поисковую операцию, временно прекратила поисковые работы, которые будут продолжаться в светлое время суток.