Преподобный Амвросий Оптинский

Старец как разновидность святости — совсем не обязательно старик. Он может быть человеком средних лет и даже довольно молодым. Главное здесь – духовная зрелость.

Оптина пустынь – старинный монастырь, основанный по легенде раскаявшимся разбойником Оптой. Никогда не был славен, один из многих на Руси, маленький, захолустный. Его даже закрывали в XVIII веке. Но вскоре открыли вновь. Начало расцвета пришлось на рубеж XVIII-XIX вв.

Самый известный из оптинских старцев — Амвросий (1812-1891). Его первого причислили к лику святых еще в 1988 году. День его памяти 23 (10 по ст. ст) октября выпадает в этом году на среду. Обычно в житиях о детстве святого рассказывается, что он был кроткого нрава, тих, нелюдим и с младенчества мечтал об иночестве. Будущий старец Амвросий, а пока Александр Гренков, сын сельского дьячка и внук священника, с детства отличался неуемным и веселым характером и за свою неугомонность нередко бывал наказан.

Закончил Липецкое духовное училище и семинарию, но священником не стал. Некоторое время был домашним учителем, потом преподавал в своей же семинарии языки. Знал пять современных и древних языков. Всегда был душой компании, друзья любили его за остроумие, незлобие и общительность. Но в молодости Александр тяжело заболел и дал слово, если выздоровеет, пойти в монахи. Выздоровел, но с исполнением обещания все оттягивал и оттягивал. И вдруг тайно, никому ничего не сказав, уехал в Оптину. Это было в 1839 году.

Сначала он находится под духовным руководством основателя оптинского старчества Льва, потом, после его смерти в 1841 году, помогает Макарию. Как и положено, прошел через все монастырские послушания. В 1842-м с именем Амвросий постригается в монахи. Теперь он келейник у своего учителя и старца. Он активно занимается издательским делом, благо образование и знание пяти языков пригодились, учится у Макария духовничеству. В 34 года становится иеромонахом, т.е. священником. Но совершать литургию ему не пришлось. Амвросий тяжело заболевает, и его как нетрудоспособного определяют в скит неподалеку от монастыря. Уже в этом возрасте он начинает старчествовать. К нему идут люди всех сословий, и с каждым он находит общий язык – с интеллигентом говорит, как интеллигент, с простой крестьянкой, как крестьянин. Все его поучения носят характер прибауток. Вот некоторые из них: «От ласки у человека бывают совсем иные глазки», «Грехи — грецкие орехи: и расколешь, а выковырять трудно», «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение», «Для нас тогда настанет покой, когда запоют над нами: «Со святыми упокой»».

Кто бы мог подумать, что эти слова говорит человек, который был практически прикован к постели, не мог передвигаться без посторонней помощи. От своей болезни он так и не излечился, да и не очень-то хотел, так и проболел всю жизнь. Но при этом всегда оставался жизнерадостен, смешлив и добр. Как когда-то Серафим Саровский организовал и окормлял Дивеевскую обитель для девочек-сирот, так и старец Амвросий в 16 км от Оптиной в селе Шамордино создал женский монастырь. В нем подвизалась сестра Льва Толстого. К Амвросию приезжал Ф.М. Достоевский, долго с ним беседовал. Помните старца Зосиму в «Братьях Карамазовых»? Прообразом его был Амвросий.

Перед смертью старец сказал: «Гуси потащат, а утки заплачут». Тогда никто ничего не понял. А после смерти все прояснилось. Умер он в Шамордине, а похоронили его в Оптиной. Горько плакали осиротевшие шамординские монахини, прощаясь со своим любимцем и духовным отцом.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви