  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке

Подробнее...
default image
Синоптики прогнозируют в Северной Европе теплую и влажную зиму

Подробнее...
default image
Немецкая армия испытывает дефицит военных пилотов

Подробнее...
default image
Морской музей отпускает на волю 11 тюленей

Подробнее...
default image
Из-за пошлин литовским производителям придется искать новые рынки

Подробнее...
default image
Беларусь и Россия продолжают работать над соглашением о взаимном принятии виз

Подробнее...
default image
Новые пошлины США вредят и Европе, и Америке, говорит Г. Науседа

Подробнее...
default image
Саммит ЕС утвердил Лагард главой ЕЦБ

Подробнее...
default image
Литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС

Подробнее...
default image
Президент Литвы: невзирая на соглашение по Брексит, все думают о плане Б

Подробнее...
default image
Евросоюз ответит США на повышение пошлин

Подробнее...
default image
Вертолет ВВС Литвы спасал с танкера раненного

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Подробнее...
default image
Президент Литвы говорит, что в этом году договориться о бюджете ЕС не удастся

Подробнее...
default image
В Британии запустили новостной канал, не освещающий Brexit

Подробнее...
default image
В Электренай из Висагинаса перемещено мощное устройство

Подробнее...
default image
2020 г. в Литве объявлен годом Т.Сугихары

Подробнее...
default image
Правенишкская колония получит миллион евро для повышения уровня безопасности

Подробнее...
default image
Глава полиции Украины предложил легализовать проституцию

Подробнее...
default image
Электричество с января может подорожать на 15%, а газ подешеветь

Подробнее...
TOP,Культура,Новости

Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке

Автор: Berthold Wernerсобственная работа, Общественное достояние, Ссылка

 Глава находящегося в Иерусалиме мемориального комплекса жертвам Холокоста Яд Вашем Авнер Шалев сказал, что хочет, чтобы информация для посетителей в находящемся здесь музее была представлена и на литовском языке. 

«Я думаю, что это нужно, однако нам нужны профессионалы, которые бы могли сделать переводы. Я думаю, что это очень важно», – сказал А. Шалев на семинаре, предназначенном для литовских журналистов.

Посетители, пользующиеся аудиогидом в данный момент, могут выбрать один из десяти языков – английский, французский, немецкий, испанский, русский, польский, португальский, китайский, иврит или арабский. 

На большинстве из этих языков доступны и другие источники: информационный сад Яд Вашем, база данных по идентификации, большинство публикаций. В данный момент на литовском доступны лишь несколько образовательных публикаций.  

афиша

«Если бы мы нашли добровольцев, я думаю, мы могли бы попытаться и поддержать такой процесс, чтобы наши материалы были доступны и на литовском языке. Мы действительно можем сделать больше», – сказал руководитель Яд Вашем.

Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) пытается сохранить память о каждом убитом еврее, а также найти спасавших евреев в годы войны.

Здесь накоплены тысячи артефактов жертв Холокоста, свидетельства, документы, они представлены в находящемся в комплексе музее. 

В Яд Вашем также проводятся научные исследования, увековечиваются имена Праведников мира – граждан других стран, которые спасали евреев.

BNS
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!