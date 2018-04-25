Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке

Глава находящегося в Иерусалиме мемориального комплекса жертвам Холокоста Яд Вашем Авнер Шалев сказал, что хочет, чтобы информация для посетителей в находящемся здесь музее была представлена и на литовском языке.

«Я думаю, что это нужно, однако нам нужны профессионалы, которые бы могли сделать переводы. Я думаю, что это очень важно», – сказал А. Шалев на семинаре, предназначенном для литовских журналистов.

Посетители, пользующиеся аудиогидом в данный момент, могут выбрать один из десяти языков – английский, французский, немецкий, испанский, русский, польский, португальский, китайский, иврит или арабский.

На большинстве из этих языков доступны и другие источники: информационный сад Яд Вашем, база данных по идентификации, большинство публикаций. В данный момент на литовском доступны лишь несколько образовательных публикаций.