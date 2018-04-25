  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке

Подробнее...
default image
Синоптики прогнозируют в Северной Европе теплую и влажную зиму

Подробнее...
default image
Немецкая армия испытывает дефицит военных пилотов

Подробнее...
default image
Морской музей отпускает на волю 11 тюленей

Подробнее...
default image
Из-за пошлин литовским производителям придется искать новые рынки

Подробнее...
default image
Беларусь и Россия продолжают работать над соглашением о взаимном принятии виз

Подробнее...
default image
Новые пошлины США вредят и Европе, и Америке, говорит Г. Науседа

Подробнее...
default image
Саммит ЕС утвердил Лагард главой ЕЦБ

Подробнее...
default image
Литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС

Подробнее...
default image
Президент Литвы: невзирая на соглашение по Брексит, все думают о плане Б

Подробнее...
default image
Евросоюз ответит США на повышение пошлин

Подробнее...
default image
Вертолет ВВС Литвы спасал с танкера раненного

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Букеровской премии за 2019 год

Подробнее...
default image
Президент Литвы говорит, что в этом году договориться о бюджете ЕС не удастся

Подробнее...
default image
В Британии запустили новостной канал, не освещающий Brexit

Подробнее...
default image
В Электренай из Висагинаса перемещено мощное устройство

Подробнее...
default image
2020 г. в Литве объявлен годом Т.Сугихары

Подробнее...
default image
Правенишкская колония получит миллион евро для повышения уровня безопасности

Подробнее...
default image
Глава полиции Украины предложил легализовать проституцию

Подробнее...
default image
Электричество с января может подорожать на 15%, а газ подешеветь

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Синоптики прогнозируют в Северной Европе теплую и влажную зиму

Фото из открытых источников

Ведущие метеорологические службы мира прогнозируют, что зима 2019-2020 года в Европе будет теплой, а в Северной Европе еще и более влажной, чем обычно, пишет LETA. 

Согласно данным программы Европейского союза Copernicus, ни одна метеорологическая служба не прогнозирует холодную зиму. Средняя температура воздуха зимой в странах Балтии в основном прогнозируются на уровне, значительно превышающем норму, однако некоторые прогнозы допускают, что она будет близка к норме или многолетнему среднему показателю.

Ожидается, что погода на севере Европы большую часть зимы будет зависеть от циклонов, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантического океана, из-за чего возможно большое количество осадков.

В северо-восточной части Европы — Скандинавии, странах Балтии и на севере России — возможно самое существенное положительное отклонение температуры от нормы.

афиша

Метеорологи напоминают, что долгосрочные прогнозы часто не сбываются и даже во время теплых зим возможны периоды сильного мороза.

Многие исследования показывают, что низкая солнечная активность способствует образованию блокирующих антициклонов и увеличивает вероятность холодной зимы в Центральной Европе. Солнечная активность в настоящее время является одной из самых низких в истории наблюдений. Однако влияние глобального потепления, вызванного деятельностью человека, на погоду, вероятно, является более значительным.

baltic-course.com
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!