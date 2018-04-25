Синоптики прогнозируют в Северной Европе теплую и влажную зиму

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Ведущие метеорологические службы мира прогнозируют, что зима 2019-2020 года в Европе будет теплой, а в Северной Европе еще и более влажной, чем обычно, пишет LETA.

Согласно данным программы Европейского союза Copernicus, ни одна метеорологическая служба не прогнозирует холодную зиму. Средняя температура воздуха зимой в странах Балтии в основном прогнозируются на уровне, значительно превышающем норму, однако некоторые прогнозы допускают, что она будет близка к норме или многолетнему среднему показателю.

Ожидается, что погода на севере Европы большую часть зимы будет зависеть от циклонов, которые принесут теплый и влажный воздух с Атлантического океана, из-за чего возможно большое количество осадков.

В северо-восточной части Европы — Скандинавии, странах Балтии и на севере России — возможно самое существенное положительное отклонение температуры от нормы.