Президент: Эстония не намерена закупать электроэнергию у России

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Эстония не намерена закупать электроэнергию напрямую у России и будет добиваться соглашения Евросоюза о том, что российская электроэнергия, попадающая на общий рынок, должна облагаться налогом на загрязняющие выбросы, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Если говорить об энергетике, то Эстония не закупает электроэнергию у России ни через одну из наших девяти перемычек с Россией. Эстония закупает электроэнергию на (бирже -BNS) Nord Pool. Мы знаем, что на Nord Pool есть российская электроэнергия, основная часть которой на рынок Nord Pool поступает через Финляндию, а другая часть – через саму Литву», – сказала в интервью BNS эстонский президент.

Она подчеркнула, что после того, как Балтийские страны отключатся от постсоветской системы БРЭЛЛ и синхронизируют свои линии электропередачи с Западной Европой, государства Балтии перестанут получать электроэнергию из России.

К. Кальюлайд акцентирует, что Эстония поддерживает инициативы Еврокомиссии по налогообложению импорта электроэнергии из третьих стран с тем, чтобы защитить общий рынок от демпинга.

«Сейчас, когда мы отключимся от сети БРЭЛЛ, от российской электросети, и подключимся к сети Центральной Европы, никто не будет инвестировать в перемычки постоянного напряжения, необходимые для дальнейшей закупки электроэнергии у России. Этого не будет ни в Эстонии, ни в Латвии, и ни, конечно в Литве – поскольку для этого просто нет никаких экономических причин», – заявила президент Эстонии на видео-конференции с BNS из Таллина.

«Поэтому, решив, что мы переходим к электросети Центральной Европы, мы автоматически принимаем решение о том, что три Балтийские страны напрямую не будут закупать электроэнергию с российского рынка. Это решение долгосрочное. С технической точки зрения мы движемся вперед, реализуя этот проект», – сказала она.

«Если говорить о российской электроэнергии, которая поставляется через Nord Pool, то (председатель Еврокомиссии — BNS) Урсула фон дер Ляйен очень ясно заявила: на европейском энергетическом рынке не должно быть демпинга, не учитывающего CO2. Она совершенно четко сказала, что при импорте электроэнергии цена CO2 должна добавляться при пересечении границы, поскольку в противном случае мы не сможем обеспечить благоприятные условия для производства и потребления электроэнергии», – сказала К. Кальюлайд.

«И когда это случится, не останется никаких проблем по поводу российского демпинга на нашем европейском энергорынке. Я считаю, что всего этого мы сможем добиться коллективно как Евросоюз. Однако сама Эстония напрямую не закупает и не планирует закупать у России», – сказала президент.

Импорт электроэнергии из России является важным вопросом и устремлении Литвы блокировать импорт в страны Балтии электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

На этой неделе премьер Литвы Саулюс Сквернялис вновь призвал руководителей Латвии и Эстонии подписать политическую декларацию об ограничении небезопасной и нечистой электроэнергии. Он предложил до конца мая утвердить политическую декларацию вместе с методикой импорта из третьих стран.

Латвия пока отказывается подписать декларацию. Правительство этой страны решило, что когда Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, она по техническим и экономическим причинам перейдет на торговлю электроэнергией с Россией. Это может открыть доступ электроэнергии с БелАЭС в Балтийские страны через российский рынок.