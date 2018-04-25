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В Старом городе Вильнюса транзитного движения не останется, четыре улицы отводятся пешеходам

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Вильнюс продолжает использовать появившиеся в период карантина возможности: идея свободы для летних кафе сопровождается новой, еще более смелой идеей – свобода Старому городу! На этот раз – от транзитного движения автомобилей.

Петлеобразное движение, которое будет введено в сердце столицы с июля, позволит избавиться от ненужного транзитного потока, между тем уже со следующей недели в полное распоряжение пешеходов будут отданы четыре улочки Старого города или отрезки этих улиц.

Все упомянутые решения, характерные и для большинства городов Западной Европы, были предусмотрены в плане устойчивой мобильности Вильнюса, а сокращение автомобильных потоков, вызванное карантином, способствует их претворению в жизнь на год раньше намеченного.

«Для жителей Старого города это означает более чистую и тихую близкую среду проживания, для местного бизнеса – больше жизни, которая так необходима в условиях кризиса, для всех вильнюсцев – еще более уникальный Старый город, который будет привлекать не только развлечениями, но и простой прогулкой.

Автомобиль не может доминировать в самой уязвимой и самой красивой части нашего города, поэтому выбор Вильнюса – быть городом будущего прямо сейчас», – утверждает мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

Движение в Старом городе – по четырем петлям

С июля месяца ядро вильнюсского Старого города будет поделено на четыре зоны, движение в которых будет только односторонним. В каждой зоне будут свои въезды и выезды, но между этими зонами движения не будет. Иными словами, движение в Старом городе будет петлеобразным – въезд и выезд будут находиться в одной стороне, пересекать Старый город транзитом не получится.

По данным исследований, проведенных самоуправлением, до сегодняшнего дня в час пик целых 40 проц. движения составляет транзитный поток, который только пересекает Старый город, не останавливаясь здесь и не создавая для него никакой стоимости.

Четыре петли или зоны вокруг них будут названы по основным въездам – Траку, Исландийос, Субачяус и Латако. Не будет возможности кольцевого объезда вокруг вильнюсской Ратуши, несмотря на то, что подъехать к ней можно будет по трем разным петлям, но они пересекаться не будут, транспортные потоки будут разделены.

Новую схему движения в Старом городе можно найти на специально приуроченном к данным изменениям сайте www.senamiestis2030.lt.

«Любые перемены требуют понимания и терпения. Понять новую карту Старого города поможем мы, поэтому от жителей Вильнюса прошу только терпения – возможно, что сначала не найдете нужный вам въезд или даже не туда свернете, но по истечении определенного времени никто уже не сможет себе представить, как может быть привлекателен Старый город без упомянутых преобразований. Так, как сейчас никто не понимает, что когда-то в ресторанах можно было курить», – говорит мэр Вильнюса.

По его словам, найти нужный въезд будет очень просто – посмотреть на карте, в зоне какого цвета находится цель вашей поездки, и будет понятно, по которой из улиц вам надо въехать в Старый город. Привыкнуть к изменениям движения помогут и приложения, такие как «Waze» или «Google Maps».

Четыре улочки – только для пешеходов

Решение о введении петлеобразного движения этим летом позволяет уже сейчас часть улочек Старого города полностью оградить от автомобильного потока. Уже со следующей недели по всем дням будет закрыто движение на отрезках следующих улиц: на улице Савичяус (на отрезке между ул. Аугустийону и домом № 6 по улице Савичяус, до сих пор движение здесь было запрещено только по выходным дням), на улице Стиклю (на отрезке между ул. Стиклю 7A до ул. Гаоно 10), на проспекте Гядимино (в его части между улицами Вильняус и Т. Врублевскё, с возможностью доставки товаров по утрам с 4 до 11 час.).

Изменится движение и на отрезке улицы Вильняус между улицами Исландийос и Лабдарю – будет закрыт проезд со стороны улицы Исландийос, и большая часть улицы будет отведена для пешеходов и летних кафе. Для проживающего здесь населения проезд сохранится с улицы Лабдарю. Более детальная информация о преобразовании движения по этой улице будет объявлена через несколько дней.

«В Вильнюсе уже имеем несколько примеров того, как жизнь в улочки вдыхает их передача в распоряжение пешеходов. Старый город куда как привлекательней, когда смотришь на него не из окна автомобиля, поэтому не сомневаюсь, что результаты не заставят себя ждать уже в ближайшее время, как только на этих улицах автомобильные колеса сменятся нашими ботинками», – сказал вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

Подстроится и общественный транспорт

Изменения перемещения людей в Старом городе будут подвергнуты пристальному анализу экспертов по общественному транспорту, планируется, что в будущем общественный транспорт будет более интенсивно курсировать по Старому городу, появится больше маршрутов, будут оборудованы новые остановки, а в непосредственной близости от Старого города перевозить пассажиров по возможности будет экологически чистый общественный транспорт.

«Согласно имеющимся у нас данным, в Вильнюсе после очень долгого перерыва общественный транспорт набирает популярность – начинают окупаться капиталовложения в его обновление, – утверждает В. Миталас. – Мы стремимся к тому, чтобы Вильнюс стал более чистым, уютным, более живым и безопасным, а для этого необходимо заново открыть для себя поездки на общественном транспорте, на велосипеде или движение пешком.»

Закрытие упомянутых улиц для пешеходов намечено в теплый сезон – до 1 октября сего года. Затем будет оценена целесообразность ежегодного принятия таких решений.

Отдел маркетинга и коммуникации, vrt@vilnius.lt

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