Президент Франции в Вильнюсе: семь важнейших цитат

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С понедельника в Литве с двухдневным официальным визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон.

10 важнейших цитат из его совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой:

Уважение к прогрессу, достигнутому Литвой:

«Последний официальный визит президента Франции в двухстороннем формате состоялся и июле 2001 года с Жаком Шираком – 19 лет назад. Это было на самом деле очень давно, но это время позволяет мне сказать о том, какой путь прошла Литва.

Ваши ожидания свободы, мира, безопасности, социально-экономического благополучия стали реальностью. Литва вступила в ЕС и НАТО, присоединилась к Шенгенской зоне и зоне евро, пережила прекрасный прогресс экономической конвергенции».

Контекст COVID-19.

«Благодарю за теплый прием в такой сложный период. Волна COVID-19 вновь растет, но мы живем с этим вирусом и пытаемся найти решения там, где вирус усиливается (…) Я прибыл, господин президент, с такой делегацией, какая была возможной в нынешнем кризисе. Со мной несколько министров, а также делегация членов парламента, несколько друзей вашей страны, моя семья – это свидетельствует о том, насколько важны для нас отношения Франции и Литвы, насколько нам важно общаться в двухстороннем формате».

Прозрачный диалог с Россией.

«Я знаю, что эта страна пережила очень глубокие раны. (…) Вы в XX веке вы, возможно, чувствовали себя оставленными на волю судеб и после Второй мировой войны это время для вас слишком затянулось. Я знаю, что это значит для вас, если говорить о стратегическом диалоге с Россией (…) Этот диалог, который мы создаем, мы делаем это в уважении к своим европейским партнерам, и это всегда происходит прозрачно. Я думаю, что мы можем создать XXI век, в котором будут разрешены многие конфликты, связанные с нашим соседством».

Давление на Россию по поводу А. Навального.

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что Россия должна предоставить объяснения в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, а затем последует реакций международного сообщества.

«Это попытка убить — агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений и тогда должны быть приняты решения», — сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он подчеркнул, что странам Запада «следует действовать методично».

«Сейчас идет расследование. Были проведены национальные экспертизы — Франция, Германия, Швеция предоставили свои экспертизы. И нам совершенно ясно, что было применено химическое оружие с запрещенными химическими веществами. Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение», — сказал Э. Макрон, отвечая на вопрос, может ди предположительное отравление А. Навального осложнить диалог Франции с Россией.

Посредничество в Беларуси.

Находящийся с визитом в Литве президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что будет добиваться посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

«Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед», — сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому «теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко».

Э. Макрон подтвердил, что во время визита в Вильнюс встретится с проживающей здесь лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а также «продемонстрирует поддержку всем жителям Беларуси».

«Она поступила очень смело и в личном плане, и в плане своей семьи. Поэтому я хотел бы поблагодарить ее за ее смелость и за всех людей, которые мобилизовались в Беларуси», — сказал руководитель Франции.

«Наша точка зрения вполне ясна с самого начала — мы не признаем А. Лукашенко президентом Беларуси», — добавил он.

Французский президент также согласился с тем, чтобы Евросоюз ввел санкции для должностных лиц белорусского режима.

«Наш приоритет сегодня — осуждение и санкции. Чего следует избегать, так это геополитизации этого конфликта. Нужно, чтобы этот переход был мирным, чтобы в нем не участвовали другие страны», — утверджал Э. Макрон.

«Демократическое будущее Беларуси — вопрос времени».

Литовский президент Г. Науседа выразил надежду, что демократические изменения в Беларуси — «вопрос времени».

«Я надеюсь, что демократическое будущее Беларуси — это вопрос времени», — сказал Г. Науседа журналистам.

Он напомнил о примере Исландии, как эта страна первой признала независимость Литвы.

«Поэтому мы сегодня чувствуем такой же моральный долг, поэтому мы сегодня считаем, что мы еще не забыли этот прекрасный, романтический период истории Литвы, когда принципы и ценности значили очень много», — сказал руководитель Литвы.

Г. Науседа подчеркнул, что если А. Лукашенко не захочет разговаривать «мирно», с ним придется разговаривать «посредством санкций и решительного осуждения».

Литовский президент также выразил надежду, что Евросоюз «не останется последним» в деле введения санкций для представителей белорусского режима.

Поддержка С. Тихановской.

«Она очень смело поступила и с точки зрения личной, и с точки зрения семейной позиции. Поэтому я бы хотел поблагодарить ее за смелость, и всех людей, которые мобилизовались в Беларуси (…) Наш подход очень ясный с самого начала – мы не признаем Александра Лукашенко президентом Беларуси».

Стремление защитить выборы от внешнего вмешательства.

Главы Литвы, Латвии и Франции в понедельник призвали Евросоюз (ЕС) принять дополнительные меры с целью улучшения защиты выборов от вмешательства извне.

Совместное заявление было обнародовано после встречи в Вильнюсе президентов Франции и Литвы Эммануэля Макрона и Гитанаса Науседы.

«Мы приняли совместную декларацию Франции, Литвы и Латвии о защите демократии. Этой декларацией мы стремимся укрепить европейские механизмы в борьбе с кибернетическими атаками и формами манипулирования информацией (…) Мы взяли обязательства по этому вопросу и это для нас очень важно».

Э. Макрон и Г. Науседа вместе с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем предложили «сформировать резерв национальных экспертов, которых можно было бы приглашать для помощи любому государству-члены, попросившему помочь в защите системы выборов от выпадов».

Главы государств также призвали добиваться повышения ответственности и прозрачности интернет-платформ в борьбе с дезинформацией, а также запретить в правовых актах ЕС и косвенное финансирование политических партий Европы из-за рубежа.