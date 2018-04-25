СБ ООН проведет срочную встречу по Карабаху — СМИ

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, встречу инициировал ряд европейских стран. Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

Ранее, генсек ООН призвал Баку прекратить огонь и заявил о необходимости немедленного направления наблюдателей ОБСЕ в регион.

Напомним, утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.