Президент Г.Науседа будет стремиться развивать отношения с Беларусью

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Президент Литвы Г.Науседа заявил, что он будет стремиться развивать отношения с Беларусью.

Он сказал, что это будет сделано, несмотря на то, что позиция Литвы в отношении Островецкой АЭС остаётся неизменной.

«Отношения с Беларусью, на мой взгляд, могут и впредь поддерживаться, и мы будем продолжать наши усилия по дальнейшему развитию этих отношений, даже принимая во внимание тот факт, что в вопросе Островецкой АЭС всё остаётся как прежде», — сказал в передаче «В Центре внимания DELFI», — Г.Науседа.

«Безусловно, это возможно, и для меня сегодня немного странно видеть, как мы намерены здесь и в дальнейшем занимать такую же позицию, хотя делегации представителей американских властей и руководители ЕС летают в Минск мимо нас и решают там очень конкретные вопросы сотрудничества», — добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На недавней публично не объявленной встрече с политологами Г.Науседа обсудил возможные изменения в отношениях с Беларусью.

Президент Даля Грибаускайте в течение своего первого срока встречалась с А.Лукашенко несколько раз. Позже она изменила свою позицию и приостановила диалог на высшем уровне с Беларусью, заявив, что он невозможен из-за тесных связей Минска с Россией и Островецкой АЭС. По её решению никакие встречи не проводили не только руководители страны, но и министры иностранных дел.

В последние годы Литва блокировала рамочное соглашение об основах отношений между Беларусью и Европейским союзом.

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