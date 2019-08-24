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Президент Грузии в Вильнюсе предложила обходной путь в ЕС — переговоры без статуса

Фото Юстинаса Аушкялиса/ www.lrp.lt

Грузия хотела бы начать переговоры с Европейским союзом (ЕС) о преемственности права Сообщества ещё до того, как она получит статус кандидата, заявила в четверг президент этой страны Саломе Зурабишвили.

Выступая на международной конференции в Вильнюсе, грузинский лидер признала, что ЕС, который в настоящее время занимается своими внутренними проблемами, заблокировал прямой путь к расширению, поэтому необходимо искать новые варианты.

Как правило, страны, претендующие на членство в ЕС, в течение нескольких лет ведут переговоры о правопреемстве права ЕС в более чем 30 переговорных разделах — от сельского хозяйства и защиты окружающей среды до свободного передвижения работников.

С.Зурабишвили заявила, что Грузия уже готова вести переговоры по вопросам культуры, образования, транспорта и некоторым экономическим вопросам, даже если это и не позволит ей стать полноправным членом.

«Другой альтернативы нет, но, поскольку прямой путь к расширению ЕС, по-видимому, временно заблокирован, а Европа, похоже, больше сосредоточена на внутренних проблемах, мы должны думать иначе, планировать нестандартные меры и быть готовыми к инновационным подходам и смелым шагам», — сказала президент Грузии на конференции под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса  в Вильнюсе.

«Мы должны стучаться в каждую дверь, мы должны пробовать всё, включая то, чего нет в учебниках, например, начать переговоры по разделам, не имея официального статуса. Не пытаться обеспечить статус, но достичь того, что реально в Европе», — сказала Зурабишвили.

«Во всех областях, где мы уже подготовлены — это культура, образование, социальная сфера, транспорт, некоторые сферы экономики — обеспечить всё, кроме институтов», — сказала она.

«На данный момент это означает всё, кроме права решать, право голосовать, права быть частью в подготовке политических решений в Европейском союзе», — добавила президент Грузии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в четверг, что Литва поддерживает «усилия Грузии по установлению более тесных отношений с Европейским союзом, особенно в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС».

BNS

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