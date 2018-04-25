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Президент Казахстана предложил ввести в СНГ свой «шенген»

Фото kremlin.ru

Казахстан выступает за общий визовый режим и единую визу в странах СНГ по аналогии с Шенгенским соглашением.

Предложение о введении своего «шенгена» в СНГ президент Касым-Жомарт Токаев озвучил на сегодняшнем саммите СНГ в Ашхабаде.

Он пояснил, что национальные миграционные и визовые законодательства стран — участниц СНГ существенно различаются, что создает неудобства для туристов, которые хотят побывать сразу в нескольких странах СНГ.

Токаев предложил проработать вопрос о переходе на единый визовый режим. Он также предложил вариант названия — «виза Содружества».

«Я понимаю, что это сложно,» — добавил президент, отметив, что это поспособствовало бы значительному увеличению турпотока.

024.by
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