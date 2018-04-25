Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Латвии Эгилс Левитс посетит Вильнюс в четверг, сообщила Администрация президента Литвы.

Э.Левитс прибывает в Литву с ответным визитом и с Президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудит вопросы двусторонних отношений.

Сообщается, что в повестку дня глав государств войдут и предложенные Г.Науседой трёхсторонние встречи балтийских лидеров, и обсуждение вопросов сохранения наследия балтийских народов.

Ожидается, что в ходе встреч основное внимание будет сосредоточено на вопросах региональной безопасности в странах Балтии и подготовке к предстоящему саммиту НАТО.

«Президенты также обсудят инфраструктурные проекты: синхронизацию электросетей, ход реализации Rail Baltica. Главы государств также обсудят энергетическую независимость, общий ответ на строительство Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой и укрепление трансатлантического сотрудничества в области энергетической безопасности», — отмечается в сообщении.

Будут также обсуждены и позиции стран по новой финансовой перспективе Европейского союза, Восточного партнёрства, по пакету последствий Brexit и мобильности.

В Вильнюсе Э.Левитс почтит память погибших за свободу Литвы, возложит венок к памятнику Защитникам свободы на кладбище Антакальнис.

Это ответный визит латвийского лидера в Литву по прошествии почти двух с половиной месяцев после визита Г.Науседы в Ригу. Оба лидера также встречались 23 августа на литовско-латвийской границе по случаю 30-й годовщины Балтийского пути.