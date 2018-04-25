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Всемирный экономический форум назвал главные риски для ведения бизнеса во всем мире

Photo by U.S. Embassy Bern, Switzerland on Foter.com / CC BY-SA

Вероятность фискального кризиса является самым большим риском для ведения бизнеса во всем мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей бизнеса, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

В целом лидеры бизнеса считают возможность фискальных кризисов крупнейшим источником риска в ближайшие 10 лет.

Кроме того, в числе основных рисков были названы кибератаки и безработица или неполная занятость.

Опрос 12,897 тыс. бизнес-лидеров из 133 стран составляет часть доклада ВЭФ о глобальной конкурентоспособности, публикуемого перед январским форумом в Давосе.

«В то время, когда глобальный экономический рост кажется хрупким, бизнес-лидеры глубоко обеспокоены фискальной устойчивостью своих правительств», — отметил Эмилио Гранадос-Франко, глава отдела глобальных рисков и геополитической повестки дня Всемирного экономического форума.

«Между тем, киберугрозы остаются крупным риском из-за их быстрого развития и все более разрушительного потенциала», — добавил он.

В Северной Америке и Европе кибератаки рассматриваются как самый большой риск.

Экологические риски вызывают наибольшую озабоченность в Южной Азии, где были отмечены водные кризисы, и в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, где отмечались стихийные бедствия.

В 2018 году, по данным немецкой перестраховочной компании Munich Re, стихийные бедствия по всему миру нанесли экономический ущерб в размере 160 млрд долларов по сравнению с 350 млрд долларов в 2017 году, когда был зафиксирован ряд разрушительных ураганов. Средний показатель за последние 30 лет с поправкой на инфляцию составил 140 млрд долларов.

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