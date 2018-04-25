Всемирный экономический форум назвал главные риски для ведения бизнеса во всем мире

Вероятность фискального кризиса является самым большим риском для ведения бизнеса во всем мире.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей бизнеса, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

В целом лидеры бизнеса считают возможность фискальных кризисов крупнейшим источником риска в ближайшие 10 лет.

Кроме того, в числе основных рисков были названы кибератаки и безработица или неполная занятость.

Опрос 12,897 тыс. бизнес-лидеров из 133 стран составляет часть доклада ВЭФ о глобальной конкурентоспособности, публикуемого перед январским форумом в Давосе.

«В то время, когда глобальный экономический рост кажется хрупким, бизнес-лидеры глубоко обеспокоены фискальной устойчивостью своих правительств», — отметил Эмилио Гранадос-Франко, глава отдела глобальных рисков и геополитической повестки дня Всемирного экономического форума.

«Между тем, киберугрозы остаются крупным риском из-за их быстрого развития и все более разрушительного потенциала», — добавил он.

В Северной Америке и Европе кибератаки рассматриваются как самый большой риск.

Экологические риски вызывают наибольшую озабоченность в Южной Азии, где были отмечены водные кризисы, и в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, где отмечались стихийные бедствия.

В 2018 году, по данным немецкой перестраховочной компании Munich Re, стихийные бедствия по всему миру нанесли экономический ущерб в размере 160 млрд долларов по сравнению с 350 млрд долларов в 2017 году, когда был зафиксирован ряд разрушительных ураганов. Средний показатель за последние 30 лет с поправкой на инфляцию составил 140 млрд долларов.