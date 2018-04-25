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Президент Латвии призвал урезать программы на русском языке на телеканалах

Президент Эгил Левитс призывает внести изменения в закон, чтобы усилить в основном предложении телеканалов место передач на официальных языках Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), об этом говорится в сообщении распространенном пресс-службой президента Латвии.

Таким образом суть предложения президента в существенном снижении на телеканалах Латвии передач на русском языке. 

Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам с предложением пересмотреть закон об электронных СМИ. По мнению президента, в законе должны содержаться требования к основным пакетам, которые своим абонентам предоставляют распространители телепрограмм, в том числе электронные СМИ, ретранслирующее телепрограммы через кабельное телевидение.

«Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и госбезопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции ее жителей в общеевропейское информационное пространство», — подчеркнул президент.

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По мнению Левитса, предлагаемые изменения в законе об электронных СМИ решат давнюю проблему, которую до сих пор через другие механизмы невозможно было эффективно устранить.

Предложения президента предусматривают, что в основное предложение для всех абонентов обязательно должны входить телепрограммы общественных СМИ Латвии, коммерческих национальных электронных СМИ, региональных или местных СМИ. Кроме того, президент призывает предусмотреть в законе, что в случаях, когда в основное предложение включены дополнительные телевизионные программы, существенную их часть — не менее 80% — должны составлять программы, содержание которых изначально создавалось на одном из официальных языков ЕС или ЕЭЗ.

baltic-course.com

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Виктория Авторы недавних комментариев
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Виктория
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Виктория

Просто настоящий телевещательный террористический Игил . Спасибо за заботу , а ещё говорили , что в Советском Союзе была цензура, по сравнению с политикой особенно прибалтийской- та цензура и враньё были просто мелочью.

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-02-12 14:46
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