Президент Латвии призвал урезать программы на русском языке на телеканалах

Президент Эгил Левитс призывает внести изменения в закон, чтобы усилить в основном предложении телеканалов место передач на официальных языках Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), об этом говорится в сообщении распространенном пресс-службой президента Латвии.

Таким образом суть предложения президента в существенном снижении на телеканалах Латвии передач на русском языке.

Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам с предложением пересмотреть закон об электронных СМИ. По мнению президента, в законе должны содержаться требования к основным пакетам, которые своим абонентам предоставляют распространители телепрограмм, в том числе электронные СМИ, ретранслирующее телепрограммы через кабельное телевидение.

«Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и госбезопасности Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телевизионные программы, укрепляющие принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствующие интеграции ее жителей в общеевропейское информационное пространство», — подчеркнул президент.