Президент Литвы Г. Науседа встретится с пограничниками

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа отправится в Мицкунай в Вильнюсском районе, чтобы поблагодарить должностных лиц, которые охраняют государственную границу.
По словам представителя президента по связям с общественностью Ридаса Ясюлениса, президент поблагодарит пограничников, военных и прибывших в страну сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex за их вклад в охрану государственной границы Литвы и Евросоюза.
Позднее в телефонной беседе с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа обсудит сотрудничество в противостоянии гибридным атакам на внешней границе ЕС.
В последние дни не только Литва, но и Польша столкнулась с большим потоком нелегальной миграции из Беларуси.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.