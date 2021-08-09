Ирак бессрочно останавливает все пассажирские рейсы в Минск

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Ирак на неопределенный срок останавливает все пассажирские рейсы в Минск. Из Ирака в столицу Беларуси будут летать лишь пустые самолеты, доставляющие граждан Ирака назад, сообщила Администрация гражданской авиации.

«Согласно указаниям правительства, Иракская Администрация гражданской авиации заявила об остановке всех рейсов из Ирака в Минск компанией Iraqi airways или другими национальными авиаперевозчиками, которые действуют в стране до дальнейшего сообщения», – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в социальной сети «Фейсбук».

«Будут впускать лишь рейсы из Беларуси для того, чтобы возвращать граждан Ирака. Эти самолеты из Ирака будут взлетать без пассажиров», – говорится в сообщении.