Ирак бессрочно останавливает все пассажирские рейсы в Минск

Ирак на неопределенный срок останавливает все пассажирские рейсы в Минск. Из Ирака в столицу Беларуси будут летать лишь пустые самолеты, доставляющие граждан Ирака назад, сообщила Администрация гражданской авиации.
«Согласно указаниям правительства, Иракская Администрация гражданской авиации заявила об остановке всех рейсов из Ирака в Минск компанией Iraqi airways или другими национальными авиаперевозчиками, которые действуют в стране до дальнейшего сообщения», – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в социальной сети «Фейсбук».
«Будут впускать лишь рейсы из Беларуси для того, чтобы возвращать граждан Ирака. Эти самолеты из Ирака будут взлетать без пассажиров», – говорится в сообщении.
Ранее на минувшей неделе об остановке полетов на неделю сообщила и сама государственная авиакомпания Iraqi Airways, однако в Минск все еще летали самолеты частной авиакомпании Fly Baghdad. Правда позднее на недели рейсы и этой компании были отозваны.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.