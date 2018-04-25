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Президент Литвы Г.Науседа ждет кандидата в министры экономики

Nuotraukа lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа ожидает, что после возвращения из отпуска премьер-министр Саулюс Сквярнялис представит нового кандидата в министры экономики и инноваций, утверждает советник главы государства.  

«Президент ожидает кандидатуры», – заявил во вторник в Президентском дворце журналистам Повилас Мачюлис.

Он отметил, что еще есть время выдвинуть кандидатуру, поскольку новый министр в любом случае не сможет приступить к обязанностям, пока не даст присягу в сейме.

Сделать это он сможет не ранее 10 марта, когда начнется весенняя сессия парламента. 

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«Президент надеется, что премьер, вернувшись из отпуска, сможет выдвинуть кандидата», – сказал П. Мачюлис.

Он сказал, что президент благосклонно смотрит на объединение министерства энергетики и министерства экономики и инноваций. С другой стороны, советник подчеркнул, что вопрос объединения – прерогатива исключительно премьера.

На минувшей неделе президент не утвердил на пост министра экономики и инноваций кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса. 

Г. Науседа утверждает, что Л. Савицкасу не хватает практического опыта для реализации важных задач в короткие сроки до осенних выборов в сейм. Премьер заявил, что президент отклонил кандидата не по причине деловых качеств, а потому что так реагировал на спор по министру транспорта Ярославу Наркевичу. 

По Конституции министров назначает президент по предложению премьера. 

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

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