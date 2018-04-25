Президент Литвы обсудит вопросы региональной безопасности на конференции в Мюнхене

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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 14 февраля примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году соберет более 500 представителей политических, деловых и академических кругов, сообщает Группа по вопросам коммуникации президента.

На 56-й Мюнхенской конференции по безопасности основное внимание будет уделено вопросам выявления внутренних и внешних угроз и будущих вызовов безопасности Европы, а также главным принципам единой концепции и общей стратегии Западного мира. Мировые лидеры обсудят вызовы оборонного сотрудничества, их причины и будущее мирового порядка, основанного на международном праве и правах человека.

«На конференции я намерен напомнить мировым лидерам о ситуации с безопасностью и угрозах в Балтийском регионе. Мы будем говорить о необходимости усиления сдерживания и обороны, о ключевой роли НАТО в деле обеспечения безопасности трансатлантического пространства», — сказал Президент.

Глава государства примет участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности и выступит с вступительной речью на дискуссии по вопросам безопасности Балтийских стран.