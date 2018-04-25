Президент Литвы обсудит вопросы региональной безопасности на конференции в Мюнхене

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 14 февраля примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году соберет более 500 представителей политических, деловых и академических кругов, сообщает Группа по вопросам коммуникации президента.
На 56-й Мюнхенской конференции по безопасности основное внимание будет уделено вопросам выявления внутренних и внешних угроз и будущих вызовов безопасности Европы, а также главным принципам единой концепции и общей стратегии Западного мира. Мировые лидеры обсудят вызовы оборонного сотрудничества, их причины и будущее мирового порядка, основанного на международном праве и правах человека.
«На конференции я намерен напомнить мировым лидерам о ситуации с безопасностью и угрозах в Балтийском регионе. Мы будем говорить о необходимости усиления сдерживания и обороны, о ключевой роли НАТО в деле обеспечения безопасности трансатлантического пространства», — сказал Президент.
Глава государства примет участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности и выступит с вступительной речью на дискуссии по вопросам безопасности Балтийских стран.
Гитанас Науседа также планирует провести встречу с инвесторами в формате круглого стола, а также встретиться с главой компании BMW Оливером Ципсе. Потенциальным инвесторам Президент представит достижения Литвы в области финансовых, информационных технологий, лазерной промышленности, наук о жизни, делая акцент на благоприятной инфраструктуре для стартапов и эффективного развития бизнеса.
В конференции примут участие Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, Государственный секретарь США Майк Помпео, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Facebook Марк Цукерберг и другие. Конференция будет проходить под председательством посла Вольфганга Ишингера.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности у Президента Литвы запланированы двусторонние встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо и Президентом Республики Северная Македония Стево Пендаровски. Во время встреч будет обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе, вопросы расширения Европейского союза и двустороннего сотрудничества.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę