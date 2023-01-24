Президент: мы должны беречь и защищать свободу, а если потребуется – жертвовать собой ради нее

Гитанас Науседа поблагодарил Президента Польши Анджея Дуду и его супругу за участие в состоявшейся в Вильнюсе в ноябре 2019 года церемонии государственного перезахоронения руководителей и участников восстания, останки которых после казни были сокрыты на горе Гедиминаса. По словам главы государства, эта церемония стала самым настоящим торжеством исторической правды.

«Трагическая судьба наших героев – замученных, убитых, поруганных – не была случайной. Обусловленная глубоко укоренившейся традицией имперского правления, она находит яркое отражение и сегодня. В прошлом году мы все стали свидетелями зверств в Украине, совершенных посланными российским государством палачами. Мы были свидетелями – и продолжаем ими быть – не только разрушений домов мирных жителей, похищений и вывоза детей, но и сокрытия в ямах останков замученных людей», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что безымянная яма братской могилы является жутким символом преступлений Москвы. По словам Президента, она отражает все ужасы агрессивной войны, риторику и практику геноцида, а также постоянные попытки переписать историю, духовно и физически уничтожить инакомыслящих, подорвать самобытность народов, стремящихся к свободе и независимости.

Гитанас Науседа отметил, что мы всё еще живем на краю такой ямы. Поэтому мы не можем позволить себе роскошь безответственно относиться к свободе, мы должны беречь ее, защищать и, если потребуется, жертвовать собой ради нее.

«Помощь, которую наши страны сегодня оказывают воюющей Украине, также продолжает нерушимую традицию свободы. Вместе поддерживая Украину, мы не только пресекаем попытки восстановления Российской империи, но и способствуем восстановлению и укреплению исторических связей, объединяющих наши страны», — отметил глава государства.

Группа по вопросам коммуникации Прзидентуры ЛР