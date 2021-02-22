Президент обещает внимание к защите детей, если Литву изберут в Совет по правам человека

В своей речи президент напомнил о ситуации с правами человека в соседних странах — Беларуси и России. По словам Г. Науседы, использовавшееся в соседних странах «грубое массовое насилие против мирных участников протестов, политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и работников СМИ должно быть расследовано и должно получить оценку международных организаций». По словам руководителя Литвы, для этого важно совершенствовать механизмы ответственности за нарушения прав человека.

Говоря о ситуации с правами человека в России, президент официально осудил попытку отравить лидера российской оппозиции Алексея Навального, его тюремное заключение и политизированный судебный процесс над ним, а также политизированное осуждение правозащитника и историка Юрия Дмитриева. К этим нарушениям прав человека президент отнес и действия, которые имеют место в аннексированном Россией Крыму, на неподконтрольных правительству Украины территориях Восточной Украины и оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

Литва призвала остановить систематические нарушения международного права в этих государствах с использованием механизма защиты прав человека ООН, а также привлечь ответственных лиц к уголовной ответственности.