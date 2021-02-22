TOP,Сегодня в мире,Соседи

Россия проведет военные учения в Крыму

Фото ru.wikipedia.org

Министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства. 

В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил. 

реклама

«Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника», — отмечается в сообщении. 

korrespondent.net

реклама

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.