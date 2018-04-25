Г. Науседа отбыл на сессию Генассамблеи ООН

Литовский президент Гитанас Науседа в воскресенье отбыл в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет посвящена преимущественно вопросам безопасности и изменений климата.
Глава государства пробудет в США до четверга.
Важнейшей частью визита будет выступление Г. Науседы на сессии Генассамблеи ООН, которое намечено на среду.
По словам дипломатов, в ней президент должен говорить о значении международного права, угрозы со стороны России и целях гармоничного развития.
Г. Науседа также примет участие в саммите по вопросам изменений климата и встретится с потенциальными инвесторами.
Как утверждают дипломатические источники, во время визита также планируется встреча Г. Науседы с английским премьером Борисом Джонсоном, на которой намечается обсудить выход Великобритании из Евросоюза.
Во время визита президента будет сопровождать первая леди Диана Науседене.BNS
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