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Г. Науседа отбыл на сессию Генассамблеи ООН

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский президент Гитанас Науседа в воскресенье отбыл в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет посвящена преимущественно вопросам безопасности и изменений климата.

Глава государства пробудет в США до четверга.

Важнейшей частью визита будет выступление Г. Науседы на сессии Генассамблеи ООН, которое намечено на среду.

По словам дипломатов, в ней президент должен говорить о значении международного права, угрозы со стороны России и целях гармоничного развития.

Г. Науседа также примет участие в саммите по вопросам изменений климата и встретится с потенциальными инвесторами.

Как утверждают дипломатические источники, во время визита также планируется встреча Г. Науседы с английским премьером Борисом Джонсоном, на которой намечается обсудить выход Великобритании из Евросоюза.

Во время визита президента будет сопровождать первая леди Диана Науседене.

BNS

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