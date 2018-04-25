В США допустили импичмент Трампа из-за Зеленского

Фото facebook/The White House

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Председатель комитета по разведке палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. Об этом сообщает СNN.

По его словам, если Трамп пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, то импичмент может быть «единственным средством».

«Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством», — сказал Шифф.

Он отметил, что до этого не был сторонником импичмента президента.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump’s conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." “This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g — State of the Union (@CNNSotu) September 22, 2019

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп во время разговора с Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Издание отмечает, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая начать расследование и сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

В связи с этим Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

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