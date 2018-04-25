Литва намерена отправить военных в Ормузский пролив к Персидскому заливу

Литва намерена направить своих военных в Ормузский пролив для присоединения к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в страны Персидского залива.

Такое предложение одобрил на этой неделе Госсовет по обороне (ГСО), подтвердил в пятницу BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы.

«ГСО одобрил участие литовских военных о операции по обеспечению морской безопасности в Ормузском проливе», – сказал BNS Антанас Бубнялис.

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал BNS, что Литва могла бы направить в миссию несколько офицеров. Мандат на это должен предоставить сейм.

«Мы получили просьбу присоединиться к миссии или миссиям в Ормузском проливе. По сути существует принципиальное понимание между США и европейскими странами, что нужно восстановить условия морского пути в регионе», – сказал BNS Р. Кароблис.

«Рассматриваем как возможность направить несколько офицеров в штабы или примерно так. Но пока мы на первоначальной стадии обсуждения», – добавил министр.

По его словам, такое предложение может быть внесено на рассмотрение на осенней сессии парламента.

«Если будет предложение Министерства обороны и Вооруженных сил направить военных в Ормузский пролив, то должен быть утвержден мандат сейма на этот шаг, вполне вероятно, как часть общего двухгодичного мандата, который будет рассматриваться на этой сессии сейма и вступит в силу 1 января 2020 года», – добавил Р. Кароблис.

Ормузский пролив – важный водный путь в открытый океан из богатых нефтью стран Персидского залива.

Страны Запада стали думать о миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства, когда в условиях роста напряженности с США Иран задержал в проливе несколько танкеров.

Некоторые государства Европы не хотят участвовать в операции под руководством США, так как это может только усилить напряженность между США и Ираном.

Франция предлагает создать миссию во главе с европейцами, но окончательные решения пока не приняты. Англичане решили присоединиться к миссии США.

Ни представители президента, ни министр не детализировали, какую миссию предпочтет Литва.

Литовские военные сейчас участвуют в одиннадцати международных миссиях.