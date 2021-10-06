Президент Польши заявил об угрозах СП-2

Фото Nord Stream 2

Североатлантический Альянс и Евросоюз должны подумать над тем, «как противостоять вызовам, связанным с реализацией проекта газопровода из России в Германию Северный поток-2». Об этом во вторник, 5 октября, заявил президент Польши Анджей Дуда на Варшавском форуме безопасности, пишет издание Do Rzeczy.

«Этот газопровод не должен был появиться, это — ошибка стратегического значения для всего евроатлантического сообщества», — заявил Дуда.

“Речь идет не только об отсечении Украины, Словакии или Польши от транзита российского газа. Речь идет о большем: предоставлении возможности России шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит за рамки сферы энергетики», — заявил польский президент.

Польский лидер призвал ЕС и НАТО отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск Северного потока-2.

Сeверный пoток — 2 — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.