Президент встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе белорусским писателем Светланой Алексиевич.

В ходе беседы обсуждались исключительные произведения писателя, которые побуждают нас переосмыслить печальные уроки прошлого, связанные с военными конфликтами, политическими преследованиями, преступлениями против человечности, Чернобыльской трагедией. По словам Президента, чуткий призыв автора задуматься об искалеченных судьбах людей на постсоветском пространстве еще раз напоминает нам о возможных последствиях возникающих перед нами ядерных и геополитических угроз.

«За каждой трагедией скрываются трагические судьбы людей. Умеем ли мы оценить болезненный опыт и извлечь из него правильные уроки? Рядом с Литвой, в Беларуси, идет строительство современного «Чернобыля» – Белорусской АЭС в Островце. Это угроза не только для Литвы, но и для Европейского союза в целом. Книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», постановки по которой проходят в Литве и Беларуси, является тревожным сигналом для государств, недооценивающих угрозы Белорусской АЭС. Мы должны стремиться к тому, чтобы никому не пришлось писать хронику „Островецкая молитва“», — сказал Президент.

Гитанас Науседа поблагодарил писателя за ее творческий вклад в увековечивание болезненного, но очень значимого опыта жителей стран Восточной Европы, накопленного в самые сложные периоды истории региона. Президент вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе обсудили приоритеты культурной дипломатии в странах Восточной Европы, важность сохранения исторической памяти и угрозы переписывания истории, с которыми сталкивается Литва и соседние государства.