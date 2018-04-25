Президент встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с лауреатом Нобелевской премии по литературе белорусским писателем Светланой Алексиевич.
В ходе беседы обсуждались исключительные произведения писателя, которые побуждают нас переосмыслить печальные уроки прошлого, связанные с военными конфликтами, политическими преследованиями, преступлениями против человечности, Чернобыльской трагедией. По словам Президента, чуткий призыв автора задуматься об искалеченных судьбах людей на постсоветском пространстве еще раз напоминает нам о возможных последствиях возникающих перед нами ядерных и геополитических угроз.
«За каждой трагедией скрываются трагические судьбы людей. Умеем ли мы оценить болезненный опыт и извлечь из него правильные уроки? Рядом с Литвой, в Беларуси, идет строительство современного «Чернобыля» – Белорусской АЭС в Островце. Это угроза не только для Литвы, но и для Европейского союза в целом. Книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», постановки по которой проходят в Литве и Беларуси, является тревожным сигналом для государств, недооценивающих угрозы Белорусской АЭС. Мы должны стремиться к тому, чтобы никому не пришлось писать хронику „Островецкая молитва“», — сказал Президент.
Гитанас Науседа поблагодарил писателя за ее творческий вклад в увековечивание болезненного, но очень значимого опыта жителей стран Восточной Европы, накопленного в самые сложные периоды истории региона. Президент вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе обсудили приоритеты культурной дипломатии в странах Восточной Европы, важность сохранения исторической памяти и угрозы переписывания истории, с которыми сталкивается Литва и соседние государства.
На встрече обсуждалась инициатива объявить 2022 год годом известного европейского просветителя и издателя Франциска Скорины. Президент выразил поддержку инициативе Светланы Алексиевич по открытию издательства для женщин-авторов, поощрению и вниманию к темам женщин-писателей, женщин во время военных и иных конфликтов.
Светлана Алексиевич удостоена Нобелевской премии по литературе в 2015 году. В своих книгах автор поднимает темы военных конфликтов, Холокоста и ГУЛАГа, судеб женщин во время Второй мировой войны, Чернобыля, последствий распада империи СССР на постсоветском пространстве. По мотивам книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» создан популярный сериал НВО «Чернобыль», который снимался на территории Литвы.
5-6 марта Светлана Алексиевич примет участие в международной конференции «Незаживающие раны прошлого: последствия и способы преодоления», организованной Министерством иностранных дел Литвы совместно с Центром развития демократии им. академика Андрея Сахарова и Институтом психологии Вильнюсского университета.
Президентура. Группа по вопросам коммуникации
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