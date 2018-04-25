Президентские выборы в Беларуси — без наблюдателей из Вильнюса

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президентские выборы в Беларуси в эти выходные пройдут без делегации наблюдателей из Литвы.

Министерство иностранных дел информировало BNS, что выборы в воскресенье будут наблюдать три литовских дипломата, которые находятся в Беларуси, а Вильнюс своих представителей не пришлет.

Руководитель временной парламентской группы «За демократическую Беларусь» Лауринас Касчюнас поднимает вопрос о целесообразности наблюдения за выборами, когда очевидно, что они не демократичные из-за отказа регистрировать оппонентов авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко.

Кроме того, как отметил парламентарий, визиты политиков ограничивает и коронавирусная пандемия. Руководство сейма решило отменить командировки парламентариев из-за пандемии.

Руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матиёшайтите подтвердила BNS, что приглашения наблюдать за выборами в Беларуси комиссия не получает уже на протяжении нескольких лет.

«Наша комиссия не получила приглашений прибыть в качестве наблюдателей. Раньше нам присылали приглашения, но в последнее время их точно не было», — заявила председатель ГИК.

В прошлых президентских выборах в Беларуси в 2015 году принимали участие наблюдатели, которых присылало Министерство иностранных дел Литвы, а также были командированы несколько политиков из литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.