Трамп: эпидемия COVID-19 в США отступает

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-19, в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. По всей стране количество положительных результатов тестов снизилось почти на 6% по сравнению с прошлой неделей, а доля положительных результатов тоже упала с 8,7% до 8% за тот же промежуток времени. Это обнадеживающий, очень обнадеживающий признак того, что вирус отступает», — сказал американский лидер.

По его словам, власти США также рассчитывают, что вакцина от COVID-19 может стать доступна значительно раньше конца года. «Мы поддерживаем баланс между скоростью и безопасностью и движемся к тому, что вакцина будет доступна в этом году, возможно, намного раньше конца года», — заявил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, всего в США зафиксировали более 4,71 млн случаев заражения COVID-19, умер 155 331 человек. Общее число зараженных в мире составляет 18,295 млн, с момента вспышки скончались 692 тыс. человек.